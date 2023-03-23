Курс валют на вечір 23 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 23 березня Закриття 23 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,87/40,27 39,82/40,22 5/5

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,67 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,38 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,50, євро — 41,20−41,50 грн.

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