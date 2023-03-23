До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 23 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
|
Відкриття 23 березня
|
Закриття 23 березня
|
Зміни
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
39,87/40,27
|
39,82/40,22
|
5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,15−38,67 грн. Євро купують за 40,70 грн, а продають за 41,38 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,30−38,50, євро — 41,20−41,50 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore .
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі