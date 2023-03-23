Центробанк ОАЕ розпочав впровадження цифрового дирхаму

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Що відомо

«CBDC — це одна з ініціатив у рамках програми FIT, яка сприятиме подальшому позиціонуванню та зміцненню ОАЕ як провідний світовий фінансовий центр. Запуск нашої стратегії CBDC знаменує ключовий крок в еволюції грошей і платежів у країні», — сказав глава CBUAE Халед Мохамед Балама.



Для реалізації проєкту регулятор залучив постачальника цифрової інфраструктури G42 Cloud та фінтехкомпанію R3.

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Перший етап стратегії, завершення якого очікується протягом наступних 12−15 місяців, включає три напрями: запуск платіжного блокчейн-моста mBridge для проведення міжнародних операцій з використанням CBDC, розробку системи платіжних мостів для розрахунків у цифрових нацвалютах з Індією та пробний випуск цифрового дирхама для тестування в оптовій та роздрібній торгівлі на території ОАЕ.



15 березня стало відомо про підписання центробанками ОАЕ та Індії меморандуму про взаєморозуміння щодо використання цифрових нацвалют для транскордонних платежів.



Резервний банк Індії (RBI) зараз також проводить пілотні проєкти з використання CBDC. Тестування у роздрібному сегменті розпочалося у грудні 2022 року і відбувається вже як мінімум у 15 індійських містах.

Нагадаємо