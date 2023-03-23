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23 березня 2023, 18:16 Читать на русском

Центробанк ОАЕ розпочав впровадження цифрового дирхаму

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів дав старт стратегії впровадження цифрового дирхаму — нової форми національної валюти (Central Bank Digital Currency, CBDC). Проєкт проходить у рамках державної Програми трансформації фінансової інфраструктури (FIT programme), спрямованої на прискорення цифровізації сектору фінансових послуг. Про це йдеться у проєкті банку.

Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів дав старт стратегії впровадження цифрового дирхаму — нової форми національної валюти (Central Bank Digital Currency, CBDC).
Фото: depositphotos

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Що відомо

«CBDC — це одна з ініціатив у рамках програми FIT, яка сприятиме подальшому позиціонуванню та зміцненню ОАЕ як провідний світовий фінансовий центр. Запуск нашої стратегії CBDC знаменує ключовий крок в еволюції грошей і платежів у країні», — сказав глава CBUAE Халед Мохамед Балама.

Для реалізації проєкту регулятор залучив постачальника цифрової інфраструктури G42 Cloud та фінтехкомпанію R3.


Перший етап стратегії, завершення якого очікується протягом наступних 12−15 місяців, включає три напрями: запуск платіжного блокчейн-моста mBridge для проведення міжнародних операцій з використанням CBDC, розробку системи платіжних мостів для розрахунків у цифрових нацвалютах з Індією та пробний випуск цифрового дирхама для тестування в оптовій та роздрібній торгівлі на території ОАЕ.

15 березня стало відомо про підписання центробанками ОАЕ та Індії меморандуму про взаєморозуміння щодо використання цифрових нацвалют для транскордонних платежів.

Резервний банк Індії (RBI) зараз також проводить пілотні проєкти з використання CBDC. Тестування у роздрібному сегменті розпочалося у грудні 2022 року і відбувається вже як мінімум у 15 індійських містах.

Нагадаємо

  • Центробанк Саудівської Аравії успішно провів експеримент із CBDC під назвою «Project Aber» у 2019 році у співпраці з центральним банком Об'єднаних Арабських Еміратів, вивчивши, чи технологія блокчейна може сприяти транскордонним платежам.
  • Наприкінці 2020 року банки опублікували звіт, в якому йдеться про те, що CBDC технічно життєздатна для транскордонних платежів.
  • За даними американського аналітичного центру Atlantic Council, зараз 11 країн повністю впровадили CBDC, а ще 17 проводять пілотні проєкти.
Джерело: Мінфін
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