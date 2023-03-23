Валютний прогноз: Федрезерв продовжує курс на посилення монетарної політики

Вчора відбулося засідання ФРС США, де було ухвалено рішення збільшити облікову ставку на 0,25% — до 5,00% річних. Нинішнього року планується ще одне підвищення на 0,25%. Планів знижувати цей показник у 2023 році немає. При цьому ЦП продовжуватиме скорочувати баланс, оскільки інфляція далека від цільових значень. Поточна банківська криза не несе у собі суттєвих ризиків, тому ФРС не бачить необхідності змінювати свою грошово-кредитну політику. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

З кінця минулого тижня спостерігалося зростання EUR щодо USD. У парі EURUSD було сформовано підтримку на позначці 1,0518. Далі долар може подешевшати до 1,0931. На даний момент очікується ослаблення EUR та формування рівня опору.

Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору змістився на 0,9425, а підтримка тепер на 0,9071. При закріпленні вище за відмітку 0,9305 долар зросте до рівня 0,9546. В іншому випадку USD може послабитись до 0,8977.

Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD новий рівень опору сформовано на позначці 0,6777, а підтримка — на 0,6578. Не виключено, що долар США посилиться до 0,6435. Сигналом для його ослаблення може стати усунення ціни під рівень 0.6718. За нього найближчими днями між биками та ведмедями може розгорнутися наполеглива боротьба.

Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився ціновий канал із межами 130,56−134,90. На даний момент JPY прагне досягти позначки 129,29. Для цього їй необхідно закріпитись під рівнем 132,28.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD рівень підтримки тепер розташований на позначці 1,2010, а опір — на 1,2285. При пробої опору фунт зможе дійти до позначки 1,2342. На момент написання коментаря спостерігалися активні спроби котирувань закріпитись над 1,2285.

Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6096. Опір знаходиться на позначці 0,6275. У разі пробою спротиву долар США може опуститися до 0,6365.

Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень підтримки — 1,3554. Опором тепер стане позначка 1,3883. Якщо ціна закріпиться над рівнем 1,3660, ймовірне зростання долара США до 1,3951.