Toshiba схвалила пропозицію про викуп корпорації за $15 мільярдів

Правління японської технологічної корпорації Toshiba схвалило пропозицію на суму $15 млрд від коносорціуму на чолі з японським фондом прямих інвестицій Japan Industrial Partners (JIP). Про це повідомляє Financial Times із посиланням на 2 джерела, які знайомі з ситуацією.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що це відкриває шлях до найбільшої в історії країни угоди між приватним і державним капіталом.

147-річний конгломерат, який на момент закриття ринку в четвер коштував 1,8 трлн єн ($14 млрд), буде придбаний Japan Industrial Partners, фондом, який очолює консорціум з 20 компаній, включаючи групу Orix, Chubu Electric Power і виробника мікросхем Rohm.

На піку минулого року, коли очікувалися більш високі пропозиції від Bain Capital та інших світових фондів прямих інвестицій, ринок оцінював Toshiba у 2,5 трлн єн.

Затвердження угоди знаменує собою кінець восьмирічної саги, що включала в себе бухгалтерський скандал, спробу делістингу та розпродаж найціннішого активу компанії — бізнесу з виробництва флеш-пам'яті, тепер відомого під назвою Kioxia. Під час потрясінь Toshiba зіткнулася з одним з найбільш озлоблених протистоянь акціонерів в історії японських корпорацій.

Угода, якщо її підтримають найбільш активні акціонери Toshiba, призведе до делістингу компанії — долі, якої вона ледь уникла у 2017 році, коли провал її атомного бізнесу в США поставив її на межу банкрутства.

Через фінансові труднощі, у 2017 році Toshiba вирішила здійснити екстрену емісію нового капіталу на суму $5,4 млрд в рамках угоди, розробленої Goldman Sachs.

Угода кардинально змінила реєстр акціонерів Toshiba, поповнивши його низкою агресивних іноземних фондів-активістів, які закликали компанію знайти кращі способи розблокування вартості.

Протягом останніх шести років найбільшим акціонером Toshiba був Effissimo Capital Management, таємний фонд, що базується в Сінгапурі і керується японськими менеджерами, який чинив сильний тиск на Toshiba протягом усього часу.

Toshiba почала збирати пропозиції з весни минулого року, спочатку привертаючи інтерес найбільших світових фондів викупу. Але в жовтні JIP був обраний кращим учасником торгів, і жоден інший фонд не подав обов'язкової пропозиції про купівлю компанії.

Японський фонд раніше вже купував активи таких груп, як Sony та Olympus, але він не має досвіду купівлі цілої компанії такого розміру, як Toshiba.

У лютому конгломерат повідомив про гірші, ніж очікувалося, результати: квартальний операційний прибуток впав майже на 90%. Операційний директор Горо Янасе подав у відставку після того, як аудитори виявили, що він неодноразово подавав звітність про витрати на розваги без зазначення імен, що є порушенням правил компанії.

Toshiba відмовилася від коментарів.