Toshiba схвалила пропозицію про викуп корпорації за $15 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

23 березня 2023, 17:48 Читать на русском

Toshiba схвалила пропозицію про викуп корпорації за $15 мільярдів

Правління японської технологічної корпорації Toshiba схвалило пропозицію на суму $15 млрд від коносорціуму на чолі з японським фондом прямих інвестицій Japan Industrial Partners (JIP). Про це повідомляє Financial Times із посиланням на 2 джерела, які знайомі з ситуацією.

Правління японської технологічної корпорації Toshiba схвалило пропозицію на суму $15 млрд від коносорціуму на чолі з японським фондом прямих інвестицій Japan Industrial Partners (JIP).
Фото: bankruptcy-ua.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що це відкриває шлях до найбільшої в історії країни угоди між приватним і державним капіталом.

147-річний конгломерат, який на момент закриття ринку в четвер коштував 1,8 трлн єн ($14 млрд), буде придбаний Japan Industrial Partners, фондом, який очолює консорціум з 20 компаній, включаючи групу Orix, Chubu Electric Power і виробника мікросхем Rohm.

На піку минулого року, коли очікувалися більш високі пропозиції від Bain Capital та інших світових фондів прямих інвестицій, ринок оцінював Toshiba у 2,5 трлн єн.

Затвердження угоди знаменує собою кінець восьмирічної саги, що включала в себе бухгалтерський скандал, спробу делістингу та розпродаж найціннішого активу компанії — бізнесу з виробництва флеш-пам'яті, тепер відомого під назвою Kioxia. Під час потрясінь Toshiba зіткнулася з одним з найбільш озлоблених протистоянь акціонерів в історії японських корпорацій.

Угода, якщо її підтримають найбільш активні акціонери Toshiba, призведе до делістингу компанії — долі, якої вона ледь уникла у 2017 році, коли провал її атомного бізнесу в США поставив її на межу банкрутства.

Через фінансові труднощі, у 2017 році Toshiba вирішила здійснити екстрену емісію нового капіталу на суму $5,4 млрд в рамках угоди, розробленої Goldman Sachs.

Угода кардинально змінила реєстр акціонерів Toshiba, поповнивши його низкою агресивних іноземних фондів-активістів, які закликали компанію знайти кращі способи розблокування вартості.

Протягом останніх шести років найбільшим акціонером Toshiba був Effissimo Capital Management, таємний фонд, що базується в Сінгапурі і керується японськими менеджерами, який чинив сильний тиск на Toshiba протягом усього часу.

Toshiba почала збирати пропозиції з весни минулого року, спочатку привертаючи інтерес найбільших світових фондів викупу. Але в жовтні JIP був обраний кращим учасником торгів, і жоден інший фонд не подав обов'язкової пропозиції про купівлю компанії.

Японський фонд раніше вже купував активи таких груп, як Sony та Olympus, але він не має досвіду купівлі цілої компанії такого розміру, як Toshiba.

У лютому конгломерат повідомив про гірші, ніж очікувалося, результати: квартальний операційний прибуток впав майже на 90%. Операційний директор Горо Янасе подав у відставку після того, як аудитори виявили, що він неодноразово подавав звітність про витрати на розваги без зазначення імен, що є порушенням правил компанії.

Toshiba відмовилася від коментарів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Игорь Лесничий и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами