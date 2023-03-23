Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 23 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Бензин подорожчав. Про це йдеться в даних моніторингу «Консалтингової групи А-95».
Ціни на АЗС: Бензин подорожчав, дизель та автогаз дешевшають
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне пальне — 48,02 гривень за літр (-0,05 гривень), на автогаз — 22, 09 гривень за літр (-0,05 гривні).
Джерело: Мінфін
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