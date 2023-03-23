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23 березня 2023, 16:13 Читать на русском

Мінфін відновлює середньострокове бюджетне планування

Міністерство фінансів вирішило відновити середньострокове бюджетне планування. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів вирішило відновити середньострокове бюджетне планування.
Фото: lpnu.ua

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За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів система управління державними фінансами є достатньо стійкою навіть в умовах війни. Тож, одним з основних завдань є максимально можливе поновлення тих процесів та процедур у сфері управління держфінансами, які були призупинені з початком війни.

«Ми відновлюємо середньострокове бюджетне планування. Вже цього року плануємо додати до проєкту бюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників. Наступного року — поновити цикл повноцінного середньострокового бюджетного планування із підготовкою Бюджетної декларації на 2025−2027 роки, що міститиме цілі державної політики з показниками їх досягнення, пріоритети відновлення та відповідний розподіл ресурсів», — заявив Улютін.

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Він додав, ще одним важливим напрямом в контексті ефективного використання ресурсів є покращення управління державними інвестиціями.

«Потреба коштів для відновлення є колосальною — понад $300 млрд за оцінками Світового банку. Ми очікуємо, що більша частина фінансування, як мінімум на перших етапах, буде здійснюватися через різні форми державних інвестицій — капітальні видатки бюджету, державні гарантії, ДПП», — уточнив заступник міністра.

Тому важливо, за його словами, забезпечити уніфікацію підходів до відбору проєктів, визначити чітку рамку для проєктів відновлення та посилити контролюючу роль Мінфіну на всіх етапах інвестиційного циклу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
23 березня 2023, 17:30
#
Роман, вам не здається що писани на сайті видання Мінфін слово Мінфін маючи на увазі міністерство фінансів України дещо недоречно?
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