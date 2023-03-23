Мінфін відновлює середньострокове бюджетне планування

Міністерство фінансів вирішило відновити середньострокове бюджетне планування. Про це заявив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін, повідомляє пресслужба Мінфіну.

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За його словами, завдяки підтримці міжнародних партнерів система управління державними фінансами є достатньо стійкою навіть в умовах війни. Тож, одним з основних завдань є максимально можливе поновлення тих процесів та процедур у сфері управління держфінансами, які були призупинені з початком війни.

«Ми відновлюємо середньострокове бюджетне планування. Вже цього року плануємо додати до проєкту бюджету на 2024 рік трирічний прогноз основних бюджетних показників. Наступного року — поновити цикл повноцінного середньострокового бюджетного планування із підготовкою Бюджетної декларації на 2025−2027 роки, що міститиме цілі державної політики з показниками їх досягнення, пріоритети відновлення та відповідний розподіл ресурсів», — заявив Улютін.

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Він додав, ще одним важливим напрямом в контексті ефективного використання ресурсів є покращення управління державними інвестиціями.

«Потреба коштів для відновлення є колосальною — понад $300 млрд за оцінками Світового банку. Ми очікуємо, що більша частина фінансування, як мінімум на перших етапах, буде здійснюватися через різні форми державних інвестицій — капітальні видатки бюджету, державні гарантії, ДПП», — уточнив заступник міністра.

Тому важливо, за його словами, забезпечити уніфікацію підходів до відбору проєктів, визначити чітку рамку для проєктів відновлення та посилити контролюючу роль Мінфіну на всіх етапах інвестиційного циклу.