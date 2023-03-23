Частка Apple та Microsoft в індексі S&P 500 зросла до історичного рівня

За даними брокерської компанії Strategas Securities, на сукупну частку Apple і Microsoft нині припадає 13,3% у розрахунку індексу S&P 500, де виробник iPhone має 7,11%, а виробник програмного забезпечення та хмарних обчислень — 6,14%.

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Востаннє найбільшу сукупну вагу в індексі мали акції IBM та AT&T у 1978 році, пише Wall Street Journal з посиланням на слова старшого аналітика S&P Dow Jones Indices Говарда Сільверблатта.

На тлі кризи в американській фінансовій системі акції великих технологічних компаній стали новим притулком для роздрібних інвесторів над ринком. Це спричинило зростання паперів IT-гігантів: з початку 2023 року папери Apple зросли більш ніж на 21%, акції Microsoft — на 13,5%. Читайте: ФРС не помітила кризи в банках: чи бачать її провісники в Україні аналітики та читачі