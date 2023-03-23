Сукупна частка акцій Apple та Microsoft в американському фондовому індексі широкого ринку S&P 500 стала найбільшою за останні 45 років.
Частка Apple та Microsoft в індексі S&P 500 зросла до історичного рівня
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За даними брокерської компанії Strategas Securities, на сукупну частку Apple і Microsoft нині припадає 13,3% у розрахунку індексу S&P 500, де виробник iPhone має 7,11%, а виробник програмного забезпечення та хмарних обчислень — 6,14%.
Ринкова капіталізація обох компаній перевищує $2 трлн, свідчать дані торгів біржі NASDAQ на 23 березня.
Востаннє найбільшу сукупну вагу в індексі мали акції IBM та AT&T у 1978 році, пише Wall Street Journal з посиланням на слова старшого аналітика S&P Dow Jones Indices Говарда Сільверблатта.
На тлі кризи в американській фінансовій системі акції великих технологічних компаній стали новим притулком для роздрібних інвесторів над ринком. Це спричинило зростання паперів IT-гігантів: з початку 2023 року папери Apple зросли більш ніж на 21%, акції Microsoft — на 13,5%.
Ще одним фактором підтримки для паперів технологічних компаній є різке зниження прибутковості облігацій, а також уповільнення жорсткості монетарної політики ФРС США після банкрутства Silicon Valley Bank та Signature Bank.
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що ФРС США за підсумками дводенного засідання 21−22 березня підвищила ставку на 25 б.п — з 4,5−4,75% до 4,75−5% річних. За підсумками засідання регулятор дав зрозуміти, що цикл підвищення ставок ще не завершений, незважаючи на ризик поглиблення банківської кризи, яка вразила світові ринки.
«Хоча для багатьох інвесторів це прозвучить як коментар із „Сутінкової зони“, технологічні акції стали новою захисною позицією, а великі технологічні компанії — основним бенефіціаром динаміки, що склалася», — цитує Business Insider аналітика Wedbush Ден Айвз.
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