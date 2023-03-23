В одній області України можливі відключення світла — Міненерго

У четвер, 23 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності. При цьому можливі відключення світла в Житомирській області через ремонтні роботи. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міненерго.

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За словами міністра, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

«Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії у Житомирській області», — зазначив Галущенко.

Він також додав, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 4 тис. абонентів у Донецькій області та близько 1 тис. абонентів у Харківській області.

Нагадаємо

Росіяни упродовж всієї зими завдали 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб'єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж Укренерго були атаковані щонайменше по 3−4 рази, їхньому основному обладнанню завдані тяжкі пошкодження.