НБУ анулював ліцензію ще однієї фінансової компанії

Національний банк України анулював ТОВ «ФК «Мідл» ліцензію на надання послуг із фінансового лізингу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Читайте «Мінфін»вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами НБУ, ця небанківська фінансова установа не надала жодної фінансової послуги відповідно до зазначеної ліцензії упродовж 12 місяців із дня її отримання.

Також ТОВ «ФК «Мідл» не повідомила Нацбанк про початок своєї діяльності у визначений строк.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня 2023 року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що НБУ анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde Capital.