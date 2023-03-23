Рішення ФРС та зростаюча інфляція у Британії: що потрібно знати вранці

Американські акції знизилися

S&P 500 втратив 1,7%, а високотехнологічний Nasdaq та індекс Dow Jones знизилися на 1,6%. Все — на фоні рішення ФРС продовжуватиме підвищувати відсоткові ставки. При цьому регулятор визнає, що потрясіння у банківському секторі можуть уповільнити і «без того тендітну американську економіку». Тим часом голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що регулятор буде, як і раніше, відданий боротьбі з інфляцією, навіть незважаючи на нещодавні потрясіння, спричинені банківською кризою.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,9%, гонконгський Hang Seng збільшився на 0,8%, японський Nikkei знизився на 0,3%, сінгапурський STI скоротився на 0,1%, а південнокорейський Kospi та китайський Shanghai Composite практично не змінилися. Інвестори в Азії оцінюють підсумки вчорашнього засідання ФРС.

Акції регіональних банків США падають

За підсумками вчорашніх торгів індекс регіональних банків Америки — S&P Regional Banks — знизився на 5,7%. Серед лідерів падіння: PacWest Bancorp (-17,1%) та First Republic Bank (-15,9%). Це сталося, незважаючи на те, що представники Федерального комітету з відкритих ринків США наголосили, що банківська система країни залишається стійкою, проте нещодавні події у галузі можуть вплинути на американську економіку.

Wells Fargo: фінансова нестабільність — найбільший економічний ризик для США

Експерти вважають, що в наступні три місяці фінансова нестабільність може принести Штатам значно більші ризики, ніж інфляція. У Wells Fargo вважають, що політики з ФРС недооцінюють, наскільки швидке посилення кредитних умов може зашкодити економіці. Тому цілком імовірно, що американський регулятор утримуватиме відсоткові ставки на високому рівні доти, доки у фінансовому секторі не настане черговий крах, припускають експерти.

Інфляція у Великій Британії знову зростає

Споживчі ціни у Британії зросли на 10,4% у лютому порівняно з минулим роком. Так, інфляція на продукти харчування в країні досягла найвищого рівня за понад 45 років, зауважує CNN News. Ціни на продовольство за рік зросли на 18,2%, що стало різким збільшенням вартості з кінця 1970-х років. Все це може підвищити ймовірність того, що Банк Англії знову підвищить процентні ставки на засіданні у четвер, вважають експерти.