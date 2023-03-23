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23 березня 2023, 12:10 Читать на русском

Польща минулоріч виділила Україні допомоги майже на $7 мільярдів

Польща в 2022 році виділила на допомогу Україні та українцям близько 1% від ВВП країни — до 30 млрд злотих (майже $7 млрд). Про це в інтерв'юрадіо ZET повідомила міністр фінансів Польщі Магдалена Жечковська.

Польща в 2022 році виділила на допомогу Україні та українцям близько 1% від ВВП країни — до 30 млрд злотих (майже $7 млрд).

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Допомога Польщі

«Ці кошти — це близько 1% від ВВП країни, це майже 30 млрд злотих ($7 млрд)», — поінформувала Жечковська, додавши, що це стосується минулого року.

Вона зазначила, що це кошти з бюджету країни, органів місцевого самоврядування, а також частково військова допомога.

На запитання, чи в цьому році ця допомога буде на тому ж рівні, як торік, міністр зауважила, що це залежатиме від рівня військової допомоги і кількості українських біженців у Польщі. За її словами, станом на сьогодні громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є приблизно мільйон.

Жечковська підкреслила, що допомогу українцям потрібно надавати й надалі з моральної точки зору, оскільки таким чином Варшава підтримуємо боротьбу Києва за демократію і європейські цінності.

Водночас міністр фінансів звернула увагу, що 780 тис. українців у Польщі працюють, ведуть бізнес, таким чином роблячи свій внесок у розвиток економіки країни.

Джерело: Мінфін
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