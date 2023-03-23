Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на Джастіна Сана, засновника TRON. Його звинувачують у продажу та роздачі незареєстрованих цінних паперів, а також шахрайстві та маніпулюванні ринком. Про це йдеться у повідомленні SEС.

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Що відомо

У пресрелізі SEC говориться, що вона подала до суду на Сана, Tron Foundation, BitTorrent Foundation та BitTorrent (Rainberry) через продаж токенів TRX та BitTorrent (BTT). На думку SEC, це незареєстровані цінні папери криптоактивів.

Регулятор стверджує, що відповідачі «шахрайські маніпулювали вторинним ринком TRX за допомогою схеми «великої фіктивної торгівлі».

Як стверджують у SEC, Джастін Сан, якого у 2022 році призначили послом Гренади у Світовій організації торгівлі (СОТ), намагався штучно роздмухати обсяг торгів TRX за допомогою схеми фіктивної торгівлі.

На думку комісії, він змушував співробітників «брати участь у понад 600 000 фіктивних угод TRX». між двома обліковими записами платформи для торгівлі криптоактивами, які він контролював. Щодня через такі угоди торгують від 4,5 до 7,4 мільйонів TRX.

Така схема вимагала значних поставок TRX, які начебто надав Джастін Сан. Як стверджується, він також продав TRX на вторинному ринку, отримавши виторг у розмірі 31 мільйон доларів від незаконних, незареєстрованих пропозицій та продажів токена.

На думку глави SEC, Джастін Сан і його компанії не тільки націлювалися на американських інвесторів у своїх незареєстрованих пропозиціях і продажах, отримуючи мільйони незаконних доходів за рахунок інвесторів, але також координували фіктивну торгівлю на незареєстрованій торговій платформі, щоб створити видимість активної торгівлі у TRX. Після цих повідомлень курс активу почав стрімко знижуватися, втрачаючи 15%.

Курс TRON

За даними «Мінфіну», курс TRON станом на 08:10 становить $0,62.