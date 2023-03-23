Минулої доби українські захисники ліквідували ще 660 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 168 150 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
660 російських окупантів та 13 танків. Втрати ворога за 22 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 168150 (+660) осіб ліквідовано,
- танків — 3570 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 6898 (+11) од,
- артилерійських систем — 2608 (+19) од,
- РСЗВ — 511 (+2) од,
- засоби ППО — 273 (+1) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2203 (+20),
- крилаті ракети — 909 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5452 (+18) од,
- спеціальна техніка — 273 (+3).
Джерело: Мінфін
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