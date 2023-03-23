Доплата 16 тисяч гривень від Червоного Хреста: хто з українців зможе отримати

У середу, 22 березня, розпочався другий етап проєкту Червоного Хреста України та Міністерства у справах ветеранів з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни. Про це інформує Урядовий портал.

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Доплата від Червоного Хреста

Наприкінці лютого було отримано перші 10 тисяч заяв через ресурс Е-ветеран, можливість подачі яких було тимчасово призупинено для проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

Зазначається, що відсьогодні наступні 15 тисяч заявників можуть подати заяву на отримання грошової допомоги.

Особи, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць.

Виплати здійснюватимуться протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги, тобто загалом людина зможе отримати 16 тисяч грн.

Як подати заяву

Подавати заявку зможуть лише особи, які мають власний електронний підпис.

1. Зайдіть на сторінку eveteran.gov.ua.

2. Перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

3. Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

4. Перевірте прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

5. Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

6. Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни — особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок.

З міркувань безпеки повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам. Тому у разі неотримання виплати у зазначений термін потрібно зателефонувати до Мінветеранів за номером: +380636889596, де мають допомогти з'ясувати можливу проблему та розкажуть про механізм її вирішення.