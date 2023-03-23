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23 березня 2023, 9:38 Читать на русском

На що скаржиться бізнес. «Лідери» серед держорганів

Підприємці найбільше скаржаться до Ради бізнес-омбудсмена на працівників Служби безпеки України та Національної поліції. Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Підприємці найбільше скаржаться до Ради бізнес-омбудсмена на працівників Служби безпеки України та Національної поліції.
Фото: rbc.ua

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Скарги бізнесу

«Бюро економічної безпеки на повну потужність не запрацювало і тому є найменшою причиною скарг. У лідерах в нас Нацполіція і СБУ», — сказав він, відповідаючи на запитання, на які саме правоохоронні органи надходить найбільше нарікань від підприємців.

За словами Ващука, найчастіше звернення підприємців стосуються неповернення вилученого майна, відмов правоохоронців розслідувати злочини за заявами потерпілого бізнесу, а також процесуальних зловживань і тиску на фірми.

Він також повідомив, що з економічних кримінальних проваджень, з якими підприємці зверталися до Ради бізнес-омбудсмена, лише 3% дійшли до суду.

«Поки що залишається цей загальний феномен, коли в Україні формою покарання є не стільки вирок суду, як порушення кримінального провадження. Враз падає імідж і це з'їдає велику частину зусиль фірми», — говорить Ващук.

На запитання, чи допомагають розв'язувати проблеми бізнесу з правоохоронними органами у Департаменті кримінальної політики по захисту інвестицій, який діє у Офісі генпрокурора з 2020 року, бізнес-омбудсмен відповів, що зустрічається з прокуратурою у форматі Експертної групи, де розглядаються такі справи.

Джерело: Мінфін
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