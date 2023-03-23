Креді Агріколь запустив акцію «Депозит відкривай — 100 000 грн вигравай»

За результатами 2022 року Креді Агріколь збільшив базу депозитів майже на 40%. Креді Агріколь дякує клієнтам за довіру та пропонує розмістити вклад у надійному банку з максимальними вигодами. Нещодавно Креді Агріколь підвищив максимальну процентну ставку за строковими вкладами фізичних осіб до 10% річних у гривні. А наразі банк запустив акцію « Депозит відкривай — 100 000 грн вигравай».

Щоб взяти участь в акції*, потрібно в період з 20 березня по 31 травня 2023 року оформити в Креді Агріколь гривневий депозит «Строковий», «Накопичувальний» або «Щомісячний дохід» на строк від 6 місяців та на суму від 100 тисяч гривень. Переможця визначать за допомогою random.org серед усіх учасників акції. Він отримає приз — 100 000 грн на поточний рахунок в банку.

На цьому гарні новини для клієнтів банку не закінчуються! Кожні додаткові 100 тисяч гривень на депозитному рахунку збільшують ваш шанс на виграш. Наприклад, вклад 200 000 грн — 2 шанси на виграш, 500 000 грн — 5 шансів тощо. До речі, депозит «Накопичувальний» можна оформити дистанційно, в мобільному додатку СА+ або інтернет-банку Ibank. Звертаємо вашу увагу, що в акції не беруть участь депозити, які були автоматично пролонговані та ті, по яких різниця між останньою датою закінчення і новою датою відкриття становить менше 30 календарних днів. Детальні умови акції тут.

Креді Агріколь пропонує примножувати кошти швидко, вигідно та безпечно у міжнародному та надійному банку! Група Креді Агріколь в ТОП-10 найбільших банків світу. Стабільна та надійна робота банку в Україні відзначена в численних рейтингах. Креді Агріколь на третьому місці серед найстійкіших банків за версією фінансового медіа Мінфін по результатах діяльності в 4 кварталі 2022 року та в ТОП-10 найкращих банків згідно з підсумковим рейтингом «25 провідних банків України під час війни» від FinClub. У 2022 році Стандарт-Рейтинг вкотре підтвердив Креді Агріколь найвищі рейтинги.

Банк підготувався до блекаутів — стратегічно важлива інфраструктура та 52 відділення по всій Україні обладнані резервними джерелами електроживлення. Від початку війни банк підтримав клієнтів, значно прискорив свою діджиталізацію, продовжив реалізацію майже всіх запланованих проектів та інвестицій. Як результат, мобільний додаток СА+ визнаний найкращим банківським мобільним додатком за версією Ukrainian Fintech Award 2022. Восени Креді Агріколь запустив CA+ Pro — новий сучасний інтернет-банк для ІT професіоналів та інших приватних підприємців, а також CORPEX — новий інтернет-банк для бізнесу.

Креді Агріколь має активну соціальну позицію, спрямував зусилля на підтримку клієнтів, співробітників і суспільства. Банк спрямував 21 млн гривень на різні благодійні проекти, здебільшого на придбання медичного обладнання для лікарень за підтримки благодійного фонду Твоя опора.

*Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій та територій, на яких державні органи України тимчасово не здійснюють свої повноваження (території, що перебувають в оточенні (блокуванні) та/або території на яких тривають активні бойові дії), внаслідок збройної агресії Російської федерації проти України розпочатої 24 лютого 2022 року (надалі — «Територія проведення Акції»).