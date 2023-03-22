ЦБ РФ відновив публікацію даних про міжнародні резерви: за рік вони впали майже на $43 мільярди

Банк Росії відновив публікацію структури міжнародних резервів після річної перерви. За даними ЦБ РФ, станом на 1 березня резерви становили $574,2 млрд, за рік вони впали на $42,89 млрд. Про це повідомляє російський «Коммерсант».

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Зокрема, активи в іноземній валюті російський центробанк оцінив у $410 млрд, у монетарному золоті — у $135,6 млрд.

Банк Росії перестав розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як значну частину (близько $300 млрд) золотовалютних резервів РФ було заблоковано в США та Європі.

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Частка валюти у міжнародних резервах зменшилася з 72,4% до 71,5%, частка золота зросла з 22,9% до 23,6%.