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22 березня 2023, 19:11 Читать на русском

ЦБ РФ відновив публікацію даних про міжнародні резерви: за рік вони впали майже на $43 мільярди

Банк Росії відновив публікацію структури міжнародних резервів після річної перерви. За даними ЦБ РФ, станом на 1 березня резерви становили $574,2 млрд, за рік вони впали на $42,89 млрд. Про це повідомляє російський «Коммерсант».

Банк Росії відновив публікацію структури міжнародних резервів після річної перерви.
Фото: censor.net

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Зокрема, активи в іноземній валюті російський центробанк оцінив у $410 млрд, у монетарному золоті — у $135,6 млрд.

Банк Росії перестав розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як значну частину (близько $300 млрд) золотовалютних резервів РФ було заблоковано в США та Європі.

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Частка валюти у міжнародних резервах зменшилася з 72,4% до 71,5%, частка золота зросла з 22,9% до 23,6%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
22 березня 2023, 19:43
#
Нехай решту розкрадуть, нам лише користь від того.
+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
22 березня 2023, 20:20
#
Ці цифри ЦБ рф «малює» кожного тижня… там навіть золото віртуальне на рахунках їхнього фнб. Довіри цим цифрам нема
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