До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 22 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 22 березня
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Закриття 22 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,36/39,75
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39,48/39,87
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12/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−38,70 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,38−38,55, євро — 41,00−41,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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