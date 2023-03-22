Курс валют на вечір 22 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 22 березня Закриття 22 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,36/39,75 39,48/39,87 12/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,25−38,70 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,38−38,55, євро — 41,00−41,20 грн.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.