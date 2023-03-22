Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів онлайн-брокерів ще 5 кейсів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Захист інвесторів: Нацкомісія з цінних паперів виявила ще 5 сумнівних інвестпроєктів
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Перелік сумнівних проєктів
До переліку сумнівних проєктів додано Askanti Group, EXStocks FINS, інвестиційну платформу Sky_Capital та ImportCapital, а також InstaTrade, який працює на базі раніше внесеного до списку instaforex.
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов'язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких у нашій країні знаходиться поза зоною регулювання та нагляду», — наголошується у повідомленні Нацкомісії.
Загалом в оприлюдненому на сайті НКЦПФР переліку вже 156 сумнівних проєктів.
Джерело: Мінфін
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