НБУ застосував заходи впливу до чотирьох фінкомпаній

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню, до чотирьох надавачів фінансових послуг. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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До кого застосували заходи впливу

НБУ застосував заходи впливу до:

ТОВ «Роял Кепітал»;

ПТ «Ваш Ломбард» Лукачек і Компанія";

ТОВ «Проф-Агро-Транс»;

ТОВ «ФК «Сатаро Капітал».

Як пояснили в Нацбанку, ці компанії зобов’язані усунути порушення до 21 квітня 2023 року.

Заходи впливу застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог постанови правління НБУ від 24 грудня 2021 № 153 «Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг».

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня 2023 року.