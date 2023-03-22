Бери участь в акції, підписуйся на TG канал «Експерти зі страхування» та вигравай 1000 грн на пальне або інші подарунки.
Тривають останні дні акції для автомобілістів
Finance.ua запустив безпрограшну акцію для автомобілістів з гарантованим подарунком!
Беріть участь та вигравайте один з призів:
- 5 сертифікатів на пальне на АЗС WOG номіналом 1000 гривень;
- 20 парфумів в авто від Sisters Aroma;
- 30 сертифікатів на КАСКО номіналом 1000 гривень.
Гарантований подарунок кожному учаснику — знижка 10% на Автоцивілку за унікальним промокодом.
Умови супер прості:
- бути підписаним на канал«Експерти зі страхування Finance.ua»;
- заповнити формуза посиланням.
Переможці будуть відомі 4 квітня та будуть визначені за допомогою сервісу Random.org.
Виграти 1000 грн на пальне або інші подарунки
Джерело: Мінфін
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