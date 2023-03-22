В Україні скорочується програма обміну ламп розжарювання на LED. Де можна обміняти лампи

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 березня 2023, 14:58 Читать на русском

В Україні скорочується програма обміну ламп розжарювання на LED. Де можна обміняти лампи

Відсьогодні, 22 березня, Укрпошта скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.

Відсьогодні, 22 березня, Укрпошта скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини«Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях — саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги», — йдеться в повідомленні.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях — саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги», — йдеться в повідомленні.

Водночас центральні відділення, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди.

В найвіддаленіших селах, які до проєкту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба.

Попереднє замовлення ламп

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень в застосунку «Дія».

Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення.

Що потрібно для обміну

Для обміну ламп потрібно мати паспорт, Ідентифікаційний код (РНОКПП) та старі лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Де найбільше обміняли лампи

Найбільш активними в обміні ламп є:

  • мешканці Київщини — тут обміняли вже майже 2 млн штук,
  • на Дніпропетровщині кількість обміняних ламп складає 1,4 млн,
  • Львівщині — 1,1 млн,
  • на Харківщині — 860 тис.,
  • Одещині — 810 тис.,
  • Вінниччині — 730 тис.,
  • на Черкащині — 510 тис.

Загалом програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн жителів нашої країни обміняли у відділеннях Укрпошти близько 14 млн ламп.

Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що 25 лютого 2023 року Укрпошта почала безплатну заміну старих ламп на енергоощадні в селах.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
brigadirius
brigadirius
22 березня 2023, 15:31
#
Країна казкових д*****. Я своїй черепасі в тераріум тепер не можу купити лампу розжарювання для обігріву, бо всі лампи розкупили пенсіонери і полубомжі для обміну на Лед в Укрпошті.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає brigadirius и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами