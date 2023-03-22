В Україні скорочується програма обміну ламп розжарювання на LED. Де можна обміняти лампи

Відсьогодні, 22 березня, Укрпошта скорочує кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.

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«Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях — саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги», — йдеться в повідомленні.

Водночас центральні відділення, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди.

В найвіддаленіших селах, які до проєкту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба.

Попереднє замовлення ламп

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення Укрпошти у переліку доступних відділень в застосунку «Дія».

Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення Укрпошти, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення.

Що потрібно для обміну

Для обміну ламп потрібно мати паспорт, Ідентифікаційний код (РНОКПП) та старі лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Де найбільше обміняли лампи

Найбільш активними в обміні ламп є:

мешканці Київщини — тут обміняли вже майже 2 млн штук,

на Дніпропетровщині кількість обміняних ламп складає 1,4 млн,

Львівщині — 1,1 млн,

на Харківщині — 860 тис.,

Одещині — 810 тис.,

Вінниччині — 730 тис.,

на Черкащині — 510 тис.

Загалом програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн жителів нашої країни обміняли у відділеннях Укрпошти близько 14 млн ламп.

Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що 25 лютого 2023 року Укрпошта почала безплатну заміну старих ламп на енергоощадні в селах.