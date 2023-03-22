БЕБ України співпрацюватиме зі Службою внутрішніх доходів США

Бюро економічної безпеки України налагодило взаємодію з Підрозділом кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів США (IRS-CI). Про це йдеться у повідомленні бюро.

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Що відомо

Аналітики Бюро співпрацюватимуть із спеціалістами IRS-CI. Також планується проведення спеціальних тренінгових програм та надання технічної допомоги.

Як зазначив заступник Директора БЕБ Олексій Літвінов: «Впевнений, IRS-CI стануть потужними партнерами в рамках обміну практичним досвідом розслідувань злочинів у сфері економіки».

Служба внутрішніх доходів (IRS) — це податкова служба федерального уряду Сполучених Штатів, яка відповідає за збір федеральних податків США та адміністрування Кодексу внутрішніх доходів, основного органу федерального податкового законодавства.

До обов’язків IRS входить надання податкової допомоги платникам податків; переслідування та вирішення випадків помилкових або шахрайських податкових декларацій; нагляд за різними програмами пільг, включаючи Закон про доступне лікування.