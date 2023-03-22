У середу, 22 березня, на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури після неодноразових атак росіян. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.
У двох областях України можливі обмеження електропостачання — Міненерго
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Генерація, як і в попередні тижні, має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.
Нагадаємо
Росіяни упродовж всієї зими завдали 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб'єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж Укренерго були атаковані щонайменше по 3−4 рази, їхньому основному обладнанню завдані тяжкі пошкодження.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі