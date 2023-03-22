У двох областях України можливі обмеження електропостачання — Міненерго

У середу, 22 березня, на Житомирщині та Київщині можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури після неодноразових атак росіян. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики з посиланням на слова міністра Германа Галущенка.

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«Генерація, як і в попередні тижні, має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 3,5 тис. абонентам у Донецькій та близько 2 тис. абонентам у Харківській областях.

Нагадаємо

Росіяни упродовж всієї зими завдали 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб'єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж Укренерго були атаковані щонайменше по 3−4 рази, їхньому основному обладнанню завдані тяжкі пошкодження.