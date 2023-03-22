ФОПи мають зберігати документи про сплату податків 5 років — закон

Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, яким зобов'язала ФОПів зберігати документи про сплату податків 5 років. Про це в телеграм-каналі написала ексголова Податкового комітету Ніна Южаніна.

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За словами Южаніної, закон передбачає з дня набрання ним чинності (з дня, наступного за днем опублікування 8131):

зберігання 5 років первинних документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків;

надання інформації на запит контролюючого органу — це спеціальний запит податкового органу іншої країни щодо операцій їх платника з платником України (в рамках міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування).

«Ці норми діятимуть для всіх юридичних осіб (платників податку на прибуток, платників єдиного податку третьої групи), в тому числі неприбуткових підприємств та організацій», — пояснила вона.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності та в рази піднімає прозорість платника податків перед державою, — так званий стандарт CRS.