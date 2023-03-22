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22 березня 2023, 9:22 Читать на русском

ФОПи мають зберігати документи про сплату податків 5 років — закон

Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, яким зобов'язала ФОПів зберігати документи про сплату податків 5 років. Про це в телеграм-каналі написала ексголова Податкового комітету Ніна Южаніна.

Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, яким зобов'язала ФОПів зберігати документи про сплату податків 5 років.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За словами Южаніної, закон передбачає з дня набрання ним чинності (з дня, наступного за днем опублікування 8131):

  • зберігання 5 років первинних документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків;
  • надання інформації на запит контролюючого органу — це спеціальний запит податкового органу іншої країни щодо операцій їх платника з платником України (в рамках міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування).

«Ці норми діятимуть для всіх юридичних осіб (платників податку на прибуток, платників єдиного податку третьої групи), в тому числі неприбуткових підприємств та організацій», — пояснила вона.

Читайте:Рада відкрила Податковий доступ до рахунків українців за кордоном

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Верховна Рада 21 березня ухвалила у другому читанні законопроєкт № 8131, який запроваджує європейські стандарти податкової звітності та в рази піднімає прозорість платника податків перед державою, — так званий стандарт CRS.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+60
zig4free
zig4free
22 березня 2023, 9:30
#
Какие документы? Уже несколько лет веду отчетность только в электронном виде!
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0
penetrator1963
penetrator1963
22 березня 2023, 11:49
#
Там можно из личного кабинета налоговой выгрузки в пдф делать. я давно выгружаю каждый отчёт на всякий случай на флешку.
+
0
ekokill
ekokill
22 березня 2023, 12:05
#
Усі документи пов’язані з обчисленням та сплатою податків. Не плутайте, будь ласка, первинні документи (рахунки, акти, квитанції тощо) та звітні документи (які ви з ваших слів подаєте в електронному вигляді).
+
0
zig4free
zig4free
22 березня 2023, 12:10
#
Налоговая про все движения и так знает… Бред собачий емае…
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