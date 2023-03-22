Ринки зростають напередодні рішення ФРС, а «чорне» золото дешевшає: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США зросли

S&P 500 додав 1,3%, високотехнологічний Nasdaq — 1,6%, а індекс Dow Jones — 1%. Зростанню американських індексів сприяв оптимізм інвесторів щодо світової банківської системи після коментарів різних регуляторів у всьому світі. Тим часом індекс банківського сектора США — KBW Bank — зріс учора приблизно на 5%. А прибутковість американських державних облігацій продемонструвала найбільше одноденне зростання з 2009 року.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають слідом за Уолл-Стріт

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 1,2%, японський Nikkei додав 2,1%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 1%, сінгапурський STI збільшився на 1,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng додали 0,3% та 2,1% відповідно. Інвестори в Азії уважно стежать за діями регуляторів, які тепер намагаються дотриматися балансу між боротьбою з інфляцією та банківською кризою.

ФРС, ймовірно, підвищить процентні ставки на 0,25%

Цього здебільшого очікують опитані CNBC News економісти. У такому разі ставки збільшаться до 4,75−5%. Деякі експерти також припускають, що ФРС може призупинити підвищення процентних ставок через проблеми у банківській системі. Так, регулятор сьогодні також має надати інвесторами гарантії, що проблеми з регіональними банками будуть вирішені.

Нафта дешевшає

Усі — напередодні рішення ФРС щодо відсоткових ставок. Ф'ючерси на Brent знизилися сьогодні на 0,5% до $74,91 за барель, а контракти на WTI впали 0,6% до $69,25. Криза банківської системи призвела до того, що вартість нафти досягла 15-місячного мінімуму минулого тижня і викликала волатильність на світових товарно-сировинних ринках.

Проте багато хто, як і раніше, зберігає оптимізм щодо перспектив зростання нафтових цін. Частково це відбувається через відновлення економіки Китаю після зняття жорстких антиковідних обмежень. Опитані Bloomberg експерти очікують, що у другому півріччі 2023 року нафтові ціни будуть у діапазоні від $80 до $140 за барель.