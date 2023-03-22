Минулої доби українські захисники ліквідували ще 920 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 167 490 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
920 російських окупантів та 5 танків. Втрати ворога за 21 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
- танків — 3557 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6887 (+8) од,
- артилерійських систем - 2589 (+3) од,
- РСЗВ - 509 (+2) од,
- засоби ППО - 272 (+2) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2183 (+16),
- крилаті ракети - 909 (+2),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5434 (+6) од,
- спеціальна техніка - 270 (+4).
Джерело: Мінфін
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