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22 березня 2023, 10:46 Читать на русском

Зерна буде менше: Мінагрополітики надало прогнози урожаю-2023

Зменшення посівних площ під зерновими культурами у сезоні-2023 разом із зменшенням середньої врожайності, спричиненим зростанням собівартості виробництва, негативно вплине на розмір урожаю. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

Зменшення посівних площ під зерновими культурами у сезоні-2023 разом із зменшенням середньої врожайності, спричиненим зростанням собівартості виробництва, негативно вплине на розмір урожаю.
Фото: slovoidilo.ua

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Зниження врожаю

Загальний валовий збір зернових та зернобобових культур, попередньо, може скоротитися приблизно на 8,8 млн тонн, до 44,3 млн т проти 53,1 млн т у 2022 році.

Урожай ячменю, як очікується, знизиться з 5,5 млн т у 2022-му до 4,8 млн т у 2023-му, кукурудзи — з 25,6 млн т до 21,7 млн т відповідно.

Водночас очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн т проти 18,2 млн т минулого року.

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Урожай соняшнику прогнозується на рівні 11,5 млн т (було 11,1 млн т), ріпаку — 3,8 млн т (3,7 млн т), соєвих бобів — 3,9 млн т (3,4 млн т).

Також очікується збільшення виробництва цукрових буряків — 11,3 млн т (9,7 млн т).

«Ці прогнози за показниками валових зборів мають попередній характер і коригуватимуться протягом року в залежності від обставин, насамперед від погодних умов», — уточнили в МінАПК.

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Що стосується посівних площ, то в 2023 році прогнозовані площі становлять 19,3 млн га, що фактично можна порівняти з показником попереднього сезону — 19,8 млн га.

Джерело: Мінфін
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