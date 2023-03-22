Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці

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Що відомо про нового очільника

Лященко з жовтня 2021 року входив до складу правління УЗ, займався фінансовими питаннями. До роботи в УЗ обіймав посаду фінансового директора медіагрупи «Україна», а з 2014-го став директором холдингу, що тоді входив до групи SCM Ріната Ахметова.

«Розпорядженням Кабінету міністрів за поданням наглядової ради головою правління АТ „Укрзалізниця“ призначений Євген Лященко строком на два роки», — написав Кубраков.



Він розповів, що Лященко брав безпосередню участь у кількох змінах в УЗ, які можна вважати революційними.



Перша — це перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів (нафтопродукти, електроенергія, газ), які заощадили для держави велику суму грошей. Кубраков стверджує, що йдеться про мільярди гривень.



Друге досягнення Лященка — перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 млн.

Зараз перед Лященком як новим керівником Укрзалізниці стоять три основних завдання: