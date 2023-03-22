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22 березня 2023, 8:10 Читать на русском

Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці

Кабмін призначив Євгена Лященка новим головою правління Укрзалізниці. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Кабмін призначив Євгена Лященка новим головою правління Укрзалізниці.
Фото: Facebook Курбакова

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Що відомо про нового очільника

Лященко з жовтня 2021 року входив до складу правління УЗ, займався фінансовими питаннями. До роботи в УЗ обіймав посаду фінансового директора медіагрупи «Україна», а з 2014-го став директором холдингу, що тоді входив до групи SCM Ріната Ахметова.

«Розпорядженням Кабінету міністрів за поданням наглядової ради головою правління АТ „Укрзалізниця“ призначений Євген Лященко строком на два роки», — написав Кубраков.

Він розповів, що Лященко брав безпосередню участь у кількох змінах в УЗ, які можна вважати революційними.

Перша — це перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів (нафтопродукти, електроенергія, газ), які заощадили для держави велику суму грошей. Кубраков стверджує, що йдеться про мільярди гривень.

Друге досягнення Лященка — перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 млн.

Зараз перед Лященком як новим керівником Укрзалізниці стоять три основних завдання:

  • виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна);
  • виконання інвестиційної програми;
  • вихід компанії на беззбитковість.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
22 березня 2023, 10:21
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Дай бог
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