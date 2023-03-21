Курс валют на вечір 21 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 21 копійку у купівлі та на 22 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 21 березня Закриття 21 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,19/39,58 39,40/39,80 21/22

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−38,90 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,25 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,55−38,70, євро — 41,05−41,25 грн.

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