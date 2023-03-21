До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 21 копійку у купівлі та на 22 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 21 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 21 березня
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Закриття 21 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,19/39,58
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39,40/39,80
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21/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,45−38,90 грн. Євро купують за 40,55 грн, а продають за 41,25 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,55−38,70, євро — 41,05−41,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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