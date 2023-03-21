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21 березня 2023, 18:23 Читать на русском

ЄБРР збільшить свою частку акцій власника українського «Прокредит Банку»

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбає 5% акцій німецького ProCredit Holding AG&Co. KGaA, якому належить український «Прокредит Банк». Внаслідок цього ЄБРР збільшить свою частку у німецькому холдингу до 8,7%. Про це пише «Бізнес.Цензор».

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбає 5% акцій німецького ProCredit Holding AG&Co.
Фото: epravda.com.ua

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В рамках угоди ЄБРР також придбає 9,9% частку в управляючій компанії ProCredit General Partner AG і таким чином стане одним з основних акціонерів ProCredit Group поряд з Zeitinger Invest, KfW, Doen Participaties і ProCredit Staff Invest.

«Інвестиції підтримають холдинг ProCredit у його перетворенні у відкрите акціонерне товариство за збереження його результативності, як було оголошено холдингом ProCredit у жовтні 2022 року», — наголосили у банку.

ЄБРР уточнив, що частки кожної компанії будуть придбані в рамках приватної двосторонньої угоди у Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з групи Світового банку.

Довідка

ProCredit Holding — німецька міжнародна фінансова холдингова компанія зі штаб-квартирою у Франкфурт-на-Майні, заснована у 1998 році. Веде свою діяльність у 19 країнах з перехідною економікою та державами, що розвиваються у Східній Європі, Латинській Америці та Африці, надаючи банківські послуги малому, середньому бізнесу та широким верствам населення в цих країнах.

Бізнес-модель холдингу ґрунтується на соціально-відповідальному банкінгу та наданні прозорих, ефективних та прибуткових фінансових послуг клієнтам.

В Україні холдинг представлено дочірнім «ПроКредит Банком».

Із загальним обсягом активів 36,83 млрд грн на 1 лютого (близько 1,35% усіх активів системи) банк займав 15 місце серед 67 банків України. Банк пропонує всі види традиційних банківських продуктів через вісім відділень.

Джерело: Мінфін
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