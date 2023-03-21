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21 березня 2023, 16:32 Читать на русском

Українців попередили: продукти перед Великоднем подорожчають на 15%

В Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць перед святкуванням Великодня, який цього року випадає на 9 (у християн західного обряду) й 16 квітня (у християн східного обряду). Про це йдеться в телепрограмі «Сніданок з 1+1».

В Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць перед святкуванням Великодня, який цього року випадає на 9 (у християн західного обряду) й 16 квітня (у християн східного обряду).
Фото: slovoidilo.ua

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Подорожчання продуктів

Українцям радять закупити традиційні для великоднього столу продукти — м'ясо, яйця, олію, сметану та ранні овочі — наперед.

Водночас економісти прогнозують, що цієї весни, на відміну від попередньої, популярні продукти для святкового столу не подорожчають на 50 чи 100 відсотків, як було у 2021 та 2022 роках. Причина — бойові дії на території України, які й так «підняли» ціни на максимум.

«Безперечно, я думаю, що в усіх виробників продовольства буде бажання підняти ціни. Але ніхто сьогодні не платитиме 150 грн за десяток яєць або 200 грн/кг помідорів. Тому що немає таких грошей у людей», — прокоментував ситуацію економіст Олег Пензин.

За його словами, популярні у «великодній сезон» продукти піднімуться в ціні в середньому на 10−15 відсотків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
21 березня 2023, 16:38
#
В кращих традиціях жовтої преси
+
0
Виктор Григоренко
Виктор Григоренко
21 березня 2023, 16:58
#
Это вы серьезно? до дня дурака 10 дней
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
21 березня 2023, 17:07
#
Зепродукти
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