Підтримка бізнесу: Банки надали за держгарантіями кредитів на 67 мільярдів

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Підтримка бізнесу

«У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі, з грудня 2020 року, видано 21 177 кредитів на загальну суму 67,05 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 1 березня 2023 року 28 банків-кредиторів обслуговують 17 480 кредитів на суму 55,02 млрд гривень.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 27,95 млрд гривень. Це близько 77% від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд гривень).

У лютому 2023 року укладено 878 кредитних договорів на суму 3,29 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,69 млрд грн.