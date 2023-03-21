Енергосистема працює із резервом потужності. У двох областях можливі відключення світла

У вівторок, 21 березня, енергосистема продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності, проте через пошкодження мережі споживачам на Київщині та Житомирщині можуть відключати світло. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

«Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах мережевої інфраструктури, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу. Можливі нетривалі відключення електроенергії в окремих районах Житомирщини та Київщини», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що, за словами Галущенко, якщо не буде нових обстрілів з боку РФ, Україна стабілізує енергетичну систему до літа.