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21 березня 2023, 8:44 Читать на русском

Акції зростають, а інвестори сподіваються на послаблення банківської кризи: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Американські акції зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,9%, високотехнологічний Nasdaq — 0,4%, а індекс Dow Jones — 1,2%. Все — завдяки надіям, що відроджуються, на стабільність у банківському секторі. Тепер увага інвесторів прикута до засідання ФРС цього тижня, де буде ухвалено рішення щодо відсоткових ставок. Експерти очікують на підвищення на 0,25%. Тим часом стратеги з Goldman Sachs прогнозують: у березні ФРС нічого не підвищуватиме і збереже ставки на колишньому рівні.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону зростають, окрім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні на 0,6%, південнокорейський Kospi додав 0,3%, сінгапурський STI збільшився приблизно на 1%, гонконгський Hang Seng і китайський Shanghai Composite зросли на 0, 3% та 0,2% відповідно, а японський Nikkei знизився на 1,4%. Ринки Азії також сподіваються на послаблення банківської кризи найближчим часом.

Нацбанк Саудівської Аравії — найбільший акціонер Credit Suisse — втратив понад $1 млрд

Центральний банк Саудівської Аравії зазнав серйозних збитків після примусового поглинання Credit Suisse швейцарським UBS Group за $3,2 млрд. За даними CNBC News, він втратив близько 80% своїх інвестицій у Credit Suisse. Раніше, у листопаді минулого року, Національний банк Саудівської Аравії інвестував 1,4 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд) у 167-річного кредитора, купивши акції за ціною 3,82 франка (загалом саудівському нацбанку належало 9,9% акцій Credit Suisse). UBS Group має намір заплатити акціонерам Credit Suisse лише 0,76 франків за акцію. Управління з інвестицій Катару — другий за величиною інвестор Credit Suisse, який володіє 6,8% акцій банку, також зазнало великих збитків після поглинання UBS Group.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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