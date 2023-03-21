Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 166 570 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
960 російських окупантів та 15 танків. Втрати ворога за 20 березня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,
- танків — 3552 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 6879 (+10) од,
- артилерійських систем — 2586 (+9) од,
- РСЗВ — 507 (+0) од,
- засоби ППО — 270 (+0) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2167 (+7),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5428 (+12) од,
- спеціальна техніка — 266 (+1).
Джерело: Мінфін
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