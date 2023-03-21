В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко в Telegram.
В Україні запровадять додаткові виплати постраждалим через війну
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Хто може отримати виплати
Як пояснив народний депутат, виплату зможуть отримати:
-
особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
-
працівники об'єктів критичної інфраструктури;
-
журналісти або члени їх родин.
Розмір виплат
- у разі загибелі, яка настала внаслідок поранення — 1 млн гривень;
- у разі встановлення групи інвалідності від ІІІ до І, що настала внаслідок поранення — від 200 до 800 тисяч гривень.
«Важливе рішення, тому що ворог обстрілює цивільні обʼєкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні», — пояснив Гончаренко.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі