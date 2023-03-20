Україна та Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю

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Що відомо

Ця угода є правовим фундаментом для більшого розвитку цифрової економіки — від електронної комерції до кібербезпеки — торгівлі цифровими продуктами і послугами між Україною та Великою Британією.

Торгова угода орієнтована передусім на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому. Для українських ІТ компаній збереження вільного доступу на ринки — базова умова подальшого розвитку, зазначили в Мінекономіки.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що реалізація угоди поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачань, сприятиме розвитку МСП та участі жінок у цифровій економіці, а також зменшить перешкоди для участі у глобальній цифровій торгівлі.

Також, за її словами, підписання цієї угоди закладе основу для практичного наповнення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться у Лондоні у червні цього року, та посилить українсько-британське інвестиційне партнерство.