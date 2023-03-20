До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 24 копійки у купівлі та продажу.
Курс валют на вечір 20 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 20 березня
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Закриття 20 березня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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38,98/39,37
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39,22/39,61
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24/24
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−38,90 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,20 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,85, євро — 41,00−41,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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