Курс валют на вечір 20 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 24 копійки у купівлі та продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 20 березня Закриття 20 березня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 38,98/39,37 39,22/39,61 24/24

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,40−38,90 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,70−38,85, євро — 41,00−41,20 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.