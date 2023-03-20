Фінляндія стала найщасливішою країною у світі за версією ООН — держава очолює рейтинг шостий рік поспіль і значно випереджає всі інші країни. Результат було опубліковано у щорічній Всесвітній доповіді щастя організації.
Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна на 92 місці
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«Дохід, здоров'я, наявність когось, на кого можна покластися, почуття свободи у прийнятті ключових життєвих рішень, щедрість та відсутність корупції — все це відіграє важливу роль в оцінці життя громадян різних країн», — йдеться у звіті.
Хто в десятці
Крім Фінляндії, до десятки найщасливіших країн увійшли Данія, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія.
США посіли у рейтингу 15 місце, а Литва стала першою новою країною у двадцятці списку, піднявшись більш ніж на 30 позицій з 2017 року.
Три останні рядки рейтингу зайняли Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан. Україна посідає 92 місце.
Загалом у дослідженні 137 держав.
Під час складання звіту враховується ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість життя громадян, дотримання громадянських свобод, гарантії зайнятості, рівень корупції та результати опитування громадської думки. Всесвітня доповідь щастя публікується з 2012 року з ініціативи Генеральної асамблеї ООН.
Коментарі - 3
Правда литовці стверджують, що то польські туристи псують їм статистику.
5 секунд в гуглі:
З останнього звіту від 2018 рік із даними за 2016 рік (2018 is the fifth global report on alcohol published in 2018 with data from 2016):
Recorded per capita consumption of pure alcohol (litres) per adult 15 years of age and over per year
1. Moldova 15.2
2. Lithuania 15.0
3. Czech Republic 14.4
4. Seychelles 13.8
5. Germany 13.4
6. Nigeria 13.4
7. Ireland 13.0
8. Luxembourg 13.0
9. Latvia 12.9
10. Bulgaria 12.7
Молдова, Чехія, Німеччина — завжди були лідерами, а Фіни на 31 місці, 10.7.
Тобто ніякої кореляції між алкоголем та рівнем щастя люедй нема.
Читайте уважно статтю:
«Дохід, здоров'я, наявність когось, на кого можна покластися, почуття свободи у прийнятті ключових життєвих рішень, щедрість та відсутність корупції — все це відіграє важливу роль в оцінці життя громадян різних країн», — йдеться у звіті.