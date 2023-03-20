Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна на 92 місці

Фінляндія стала найщасливішою країною у світі за версією ООН — держава очолює рейтинг шостий рік поспіль і значно випереджає всі інші країни. Результат було опубліковано у щорічній Всесвітній доповіді щастя організації.

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«Дохід, здоров'я, наявність когось, на кого можна покластися, почуття свободи у прийнятті ключових життєвих рішень, щедрість та відсутність корупції — все це відіграє важливу роль в оцінці життя громадян різних країн», — йдеться у звіті.

Хто в десятці

Крім Фінляндії, до десятки найщасливіших країн увійшли Данія, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія.

США посіли у рейтингу 15 місце, а Литва стала першою новою країною у двадцятці списку, піднявшись більш ніж на 30 позицій з 2017 року.

Три останні рядки рейтингу зайняли Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан. Україна посідає 92 місце.

Загалом у дослідженні 137 держав.

Під час складання звіту враховується ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість життя громадян, дотримання громадянських свобод, гарантії зайнятості, рівень корупції та результати опитування громадської думки. Всесвітня доповідь щастя публікується з 2012 року з ініціативи Генеральної асамблеї ООН.