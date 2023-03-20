Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна на 92 місці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

20 березня 2023, 17:43 Читать на русском

Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна на 92 місці

Фінляндія стала найщасливішою країною у світі за версією ООН — держава очолює рейтинг шостий рік поспіль і значно випереджає всі інші країни. Результат було опубліковано у щорічній Всесвітній доповіді щастя організації.

Фінляндія стала найщасливішою країною у світі за версією ООН — держава очолює рейтинг шостий рік поспіль і значно випереджає всі інші країни.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Дохід, здоров'я, наявність когось, на кого можна покластися, почуття свободи у прийнятті ключових життєвих рішень, щедрість та відсутність корупції — все це відіграє важливу роль в оцінці життя громадян різних країн», — йдеться у звіті.

Хто в десятці

Крім Фінляндії, до десятки найщасливіших країн увійшли Данія, Ісландія, Ізраїль, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія.

США посіли у рейтингу 15 місце, а Литва стала першою новою країною у двадцятці списку, піднявшись більш ніж на 30 позицій з 2017 року.

Три останні рядки рейтингу зайняли Сьєрра-Леоне, Ліван та Афганістан. Україна посідає 92 місце.

Загалом у дослідженні 137 держав.

Під час складання звіту враховується ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість життя громадян, дотримання громадянських свобод, гарантії зайнятості, рівень корупції та результати опитування громадської думки. Всесвітня доповідь щастя публікується з 2012 року з ініціативи Генеральної асамблеї ООН.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Alpenstein
Alpenstein
20 березня 2023, 17:51
#
Не знаю щодо інших перелічених, але тріумфаторів цього рейтингу Фінляндію і Литву поєднує такий показник, як кількість споживання алкогольних напоїв на душу населення.

Правда литовці стверджують, що то польські туристи псують їм статистику.
+
0
locustsucol
locustsucol
20 березня 2023, 18:23
#
Навіщо ви брешете?
5 секунд в гуглі:

З останнього звіту від 2018 рік із даними за 2016 рік (2018 is the fifth global report on alcohol published in 2018 with data from 2016):
Recorded per capita consumption of pure alcohol (litres) per adult 15 years of age and over per year
1. Moldova 15.2
2. Lithuania 15.0
3. Czech Republic 14.4
4. Seychelles 13.8
5. Germany 13.4
6. Nigeria 13.4
7. Ireland 13.0
8. Luxembourg 13.0
9. Latvia 12.9
10. Bulgaria 12.7

Молдова, Чехія, Німеччина — завжди були лідерами, а Фіни на 31 місці, 10.7.
Тобто ніякої кореляції між алкоголем та рівнем щастя люедй нема.
Читайте уважно статтю:
«Дохід, здоров'я, наявність когось, на кого можна покластися, почуття свободи у прийнятті ключових життєвих рішень, щедрість та відсутність корупції — все це відіграє важливу роль в оцінці життя громадян різних країн», — йдеться у звіті.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
20 березня 2023, 19:49
#
В Литве открыли филиал 95 квартала и секту мунтяна ?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kaktuson4ik и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами