Верховна Рада 20 березня відправила у відставку міністрів: Павла Рябікіна, Михайла Федорова та Сергія Шкарлета. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко.
Рада звільнила трьох міністрів
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Звільнення міністрів
Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віцепрем'єрміністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віцепрем'єрміністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.
Гончаренко зазначає, що його кандидатуру Федорова на нову посаду внесуть в Раду на найближчому засіданні.
Крім того, сьогодні парламент звільнив з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Джерело: Мінфін
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