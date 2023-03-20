Рада звільнила трьох міністрів

Рябікін обіймав посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Також у відставку відправили віцепрем'єрміністра — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

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Відомо, що Михайла Федорова призначать на нову посаду. Він стане віцепрем'єрміністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Гончаренко зазначає, що його кандидатуру Федорова на нову посаду внесуть в Раду на найближчому засіданні.

Крім того, сьогодні парламент звільнив з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.