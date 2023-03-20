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20 березня 2023, 15:04 Читать на русском

Microsoft планує запустити новий магазин додатків на iPhone та Android

У компанії Microsoft наступного року готуються запустити новий магазин додатків для ігор на iPhone та Android-смартфонах, якщо таке придбання Activision Blizzard за $75 млрд буде схвалено регулювальними органами. Про це повідомляє Сrast.

У компанії Microsoft наступного року готуються запустити новий магазин додатків для ігор на iPhone та Android-смартфонах, якщо таке придбання Activision Blizzard за $75 млрд буде схвалено регулювальними органами.

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Що відомо

Нові правила, які вимагають від Apple і Google відкрити свої мобільні платформи для магазинів додатків, мають набути чинності з березня 2024 року.

«Ми хочемо мати можливість пропонувати контент від нас і наших сторонніх партнерів на будь-якому екрані. Сьогодні ми не можемо зробити це на мобільних пристроях, але ми хочемо побудувати світ, який, у якому, ми думаємо ці пристрої будуть відкриті», — сказав Філ Спенсер, виконавчий директор Microsoft Gaming.

Microsoft бореться з регуляторними органами в США, Європі та Великій Британії, які висловлюють занепокоєння щодо потенційного впливу на конкуренцію власника консолі Xbox, який купує розробника Call of Duty, однієї з найпопулярніших ігор у світі. Виробник PlayStation Sony був гучним противником угоди.

Зазначається, що ЄС, можливо, будуть вимагати від Apple і Google змінити правила, які регулюють розповсюдження програм на пристроях iPhone і Android. Однак великі технологічні компанії можуть оскаржити це рішення і відкласти його виконання.

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Джерело: Мінфін
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