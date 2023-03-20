Опендатабот: Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році

У 2022 році з кожної гривні від суми заборгованості, переданої до виконавчої служби, було стягнути лише 5 копійок. Про це повідомляє Опендатабот.

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Скільки стягнули боргу

У 2022 році загалом було стягнуто 10,2 млрд грн боргу, а загальна сума заборгованостей, переданих державним службам та приватним виконавцям становить 207 млрд грн.

У рік великої війни сума стягнень впала вдвічі, порівняно з 2021 роком. Тоді приватні та державні виконавці стягнули 19,8 млрд грн з 389,7 млрд грн.

Таке падіння зрозуміле, адже через початок повномасштабної війни виконавчі служби фактично розпочали стягувати борги наприкінці літа.