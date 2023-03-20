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20 березня 2023, 14:39 Читать на русском

Опендатабот: Лише 5% від суми боргів стягувались у 2022 році

У 2022 році з кожної гривні від суми заборгованості, переданої до виконавчої служби, було стягнути лише 5 копійок. Про це повідомляє Опендатабот.

У 2022 році з кожної гривні від суми заборгованості, переданої до виконавчої служби, було стягнути лише 5 копійок.
Фото: bbc.com

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Скільки стягнули боргу

У 2022 році загалом було стягнуто 10,2 млрд грн боргу, а загальна сума заборгованостей, переданих державним службам та приватним виконавцям становить 207 млрд грн.

У рік великої війни сума стягнень впала вдвічі, порівняно з 2021 роком. Тоді приватні та державні виконавці стягнули 19,8 млрд грн з 389,7 млрд грн.

Таке падіння зрозуміле, адже через початок повномасштабної війни виконавчі служби фактично розпочали стягувати борги наприкінці літа.

Щороку передана до примусового стягнення сума зменшується. Проте варто розуміти, що це стається не лише за рахунок коштів, отриманих від боржників. Здебільшого йдеться про списані кошти — наприклад, це можуть бути провадження, які закрити за фактом відсутності будь-якого майна у боржників.

Середній термін стягнення боргу Державною виконавчою службою сягає 2−3 років, то приватні виконавці змогли скоротити цей строк та підвищити ефективність стягнень.

Проте на загальному тлі ці показники (5 копійок з кожної гривні) все ще не видаються значущими.

Українці та бізнес знов не мають можливості ефективно отримувати свої кошти від боржників — починаючи від батьків, заборгувавших аліменти, й завершуючи багатомільйонними справами бізнесу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
20 березня 2023, 14:55
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Знов новини зі справочника Стеля.
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