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20 березня 2023, 13:46 Читать на русском

У Росії заарештували активи Volkswagen

У понеділок, 20 березня, російський суд заморозив усі активи Volkswagen на території Росії. Рішення ухвалено за позовом ГАЗ. Про це повідомляє Reuters.

У понеділок, 20 березня, російський суд заморозив усі активи Volkswagen на території Росії.
Фото: goldcars.com.ua

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Російський автовиробник ГАЗ, який за контрактом робив автомобілі Volkswagen на своєму заводі в Нижньому Новгороді, подав до суду на німецького автовиробника за порушення контракту після того, як Volkswagen розірвав угоду в серпні.

ГАЗ оцінив свої збитки від розірваного контракту майже 16 млрд рублів (207,79 млн доларів).

Крім цього, суд заборонив будь-які реєстраційні дії, пов'язані з ліквідацією, реорганізацією, зміною складу учасників, збільшенням та зменшенням статутного капіталу російської дочки VW та підконтрольних їй юросіб, повідомляє російський Інтерфакс.

Нагадаємо

Volkswagen був одним із низки іноземних автовиробників, які призупинили свою діяльність на території Росії після введення санкцій проти Москви за вторгнення в Україну.

Зараз Volkswagen намагається продати свій флагманський російський завод у Калузі. Завод потужністю 225 тисяч автомобілів на рік було закрито з березня 2022 року.

Джерело: Мінфін
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