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20 березня 2023, 13:23 Читать на русском

Фальшива 1000. БЕБ викрило фальшивомонетників у Волинській області

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами номіналом 1000 грн у торгівельних закладах міста Луцька. Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили мешканця Дніпра, який розраховувався фальшивими купюрами номіналом 1000 грн у торгівельних закладах міста Луцька.
Фото: epravda.com.ua

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Що відомо

Громадянин України придбав підроблену національну валюту України у місті Дніпро у лютому 2023 року. Чоловік привіз фальшиві купюри до Луцька і одразу почав їх збувати.

З метою приховування злочину гроші збувалися у різних торгівельних місцях. Щоразу купувався недорогий товар, який оплачувався підробленою купюрою в 1000 гривень. Таким чином особа конвертувала підроблені кошти у справжні гривні.

Виявлені банкноти номіналом 1000 грн мали однакові серії і номери та не відповідали встановленому зразку аналогічної банкноти Нацбанку України.

Читайте: Банкноти 1000 гривень підроблюють за допомогою струменевих принтерів. У Нацбанку розповіли, як відрізнити фальшиві гроші

Купюри були надруковані з використанням кольорового знакодруківного пристрою зі струменевим способом друку та мали підроблені спеціальні елементи захисту

Особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
20 березня 2023, 15:02
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не всегда легальный…
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