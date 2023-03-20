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20 березня 2023, 11:16 Читать на русском

Ціна нафти Brent впала до мінімуму з 2021 року

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures впала на 2,7%, ціна склала $70,96 за барель. Про це свідчать дані торгів біржі. Ціна нафти марки Brent опустилася нижче за $71 за барель вперше з 20 грудня 2021 року.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures впала на 2,7%, ціна склала $70,96 за барель.
Фото: depositphotos

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Ціна на ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у лютому на Нью-Йоркській товарній біржі впала на 2,43%, до $65,12 за барель.

Причина зниження

Нафтові ціни знижуються на побоюваннях, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне, пише агентство Reuters.

Джерело також додало, що нафтові котирування перебувають під тиском напередодні засідання ФРС США за процентною ставкою, підсумки якого будуть оголошені в середу, 22 березня.

Минулого тижня ціни на нафту знизилися більш ніж на 10% на фоні проблем у банківському секторі США та Європи після банкрутства американського SVB та закриття банку Signature Bank.

Побоювання учасників ринку щодо нових банкрутств та системних проблем в економіці призвели до масових розпродажів, у тому числі на ринку нафти. За п'ять торгових днів травневі ф'ючерси на Brent втратили 11,85%, або $9,81, впавши з $82,78 до $72,97 за барель.

Аналітики Goldman Sachs також знизили свої прогнози щодо нафти марки Brent після падіння цін на тлі побоювань банківської кризи та рецесії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 березня 2023, 11:57
#
Ещо просядет цена Brent, сейчас 70.79…
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