Ціна нафти Brent впала до мінімуму з 2021 року

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Ціна на ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у лютому на Нью-Йоркській товарній біржі впала на 2,43%, до $65,12 за барель.

Причина зниження Нафтові ціни знижуються на побоюваннях, що ризики у світовому банківському секторі можуть спричинити рецесію, яка призведе до зниження попиту на пальне, пише агентство Reuters. Джерело також додало, що нафтові котирування перебувають під тиском напередодні засідання ФРС США за процентною ставкою, підсумки якого будуть оголошені в середу, 22 березня.

Минулого тижня ціни на нафту знизилися більш ніж на 10% на фоні проблем у банківському секторі США та Європи після банкрутства американського SVB та закриття банку Signature Bank. Побоювання учасників ринку щодо нових банкрутств та системних проблем в економіці призвели до масових розпродажів, у тому числі на ринку нафти. За п'ять торгових днів травневі ф'ючерси на Brent втратили 11,85%, або $9,81, впавши з $82,78 до $72,97 за барель.