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20 березня 2023, 8:55 Читать на русском

Боротьба з банківською кризою та поглинання Сredit Suisse: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Фондові індекси США в основному зросли за підсумками тижня

S&P 500 додав 1,4%, високотехнологічний Nasdaq — 4,4%, а індекс Dow Jones знизився на 0,1%. Усі — незважаючи на побоювання щодо стану банківського сектору США. Таке зростання викликано переоцінкою очікувань щодо підвищення відсоткових ставок. Багато хто тепер чекає, що ФРС цього тижня підвищить ставки на 0,25%, а не на 0,5%, як передбачалося.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону показали змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 0,6%, сінгапурський STI додав 0,2%, гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite збільшилися на 1% і 0,6% відповідно, південнокорейський Kospi практично не змінився, а японський Nikkei знизився на 2,9%. У понеділок ринки Азії переважно падають.

UBS Group купує Credit Suisse

UBS Group погодилася купити Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків ($3,25 млрд). За заявою керівництва Credit Suisse, угода відбудеться, щоб відновити впевненість у стабільності швейцарської економіки та банківської системи країни. Поки що Credit Suisse працює у звичайному режимі. Експерти вважають, що об'єднання банків збільшить лідерство UBS Group на внутрішньому ринку Швейцарії, а також зробить об'єднану групу провідним глобальним управителем з активами на $5 трлн.

ФРС та регулятори інших країн проводять «операцію щодо запобігання банківській кризі»

Федеральна резервна система США об'єдналася з Банком Канади, Англії, Японії, Європейським центральним банком та Національним банком Швейцарії, щоб розширити доларову ліквідність у глобальній фінансовій системі, пише Reuters. Завдання виконуватиметься через так звані своп-лінії — угоди між двома центральними банками про обмін валюти, які дозволять одному регулятору отримувати іноземну валюту від іншого (який її випускає) та поширювати її серед комерційних банків у своїй країні. За оцінками ФРС, операції розпочнуться у понеділок і триватимуть щонайменше до кінця квітня.

Morgan Stanley: Азія знаходиться у кращому становищі, ніж країни з розвиненою економікою

На думку аналітиків, економікам азіатських країн буде легше впоратися з можливими наслідками банківської кризи. Все завдяки високим коефіцієнтам покриття ліквідності в азіатських банках, а також «щодо стабільному» відношенню боргу країн Азії до їх ВВП. Всі ці фактори, вважають у Morgan Stanley, також сприятимуть випереджаючому економічному зростанню регіону.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
20 березня 2023, 12:10
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ФРС поднимет на 0,5%… Вот чего-то так думается.
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