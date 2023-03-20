Минулої доби українські захисники ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 165 610 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 19 березня: ЗСУ за добу знищили 700 російських окупантів
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Втрати ворога
- особового складу - близько 165610 (+700) осіб ліквідовано,
- танків — 3537 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 6869 (+16) од,
- артилерійських систем - 2577 (+9) од,
- РСЗВ - 507 (+0) од,
- засоби ППО - 270 (+2) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2160 (+1),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5416 (+8) од,
- спеціальна техніка — 265 (+3).
Джерело: Мінфін
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