20 березня європейська валюта подорожчала на 14 копійок. НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,85 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро подорожчало на 14 копійок. Офіційний курс валют
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Валютний ринок
17 березня НБУ встановив офіційний курс на рівні 38,71 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 13 копійок у купівлі та продажу.
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Джерело: Мінфін
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