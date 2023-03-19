Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 164 910 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога за 18 березня: ЗСУ за добу знищили 710 російських окупантів
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Втрати ворога
- особового складу — близько 164910 (+710) осіб ліквідовано,
- танків — 3532 (+21) од,
- бойових броньованих машин - 6853 (+23) од,
- артилерійських систем — 2568 (+8) од,
- РСЗВ - 507 (+1) од,
- засоби ППО — 268 (+3) од,
- літаків — 305 (+0) од,
- гелікоптерів — 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2159 (+0),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5408 (+4) од,
- спеціальна техніка — 262 (+3).
Джерело: Мінфін
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